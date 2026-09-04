Flighty, une application iOS lancée en 2019, offre aux voyageurs un suivi en temps réel de leurs vols, incluant les retards et annulations. Elle est souvent plus précise que les applications des compagnies aériennes concernant les problèmes rencontrés par les vols.

Nouveaux Fonctionnalités de Flighty

L'application a récemment ajouté plusieurs améliorations, notamment un service de prédiction des terminaux, un assistant pour la gestion des transferts aéroportuaires et une fonctionnalité permettant de comprendre les raisons des retards, en analysant les problèmes d'avions et les embouteillages aériens.

Mike Panzarella, ancien directeur des opérations chez Rocket Dollar, apprécie Flighty pour son organisation et sa capacité à informer des changements de vol bien avant les annonces officielles. Il la décrit comme un assistant de voyage à 49 $ par an.

Fonctionnalités de Flighty

Flighty propose des versions gratuite et payante. La version gratuite fournit des mises à jour en temps réel sur les retards et annulations, les changements de terminal, les heures de départ et d'arrivée, et le moment de s'enregistrer. La version payante offre des fonctionnalités supplémentaires, telles que l'importation automatique des vols depuis le calendrier, l'importation via email ou la synchronisation avec TripIt, un compte à rebours pour le voyage, le suivi de tous les vols internationaux jusqu'à 365 jours à l'avance, l'affichage du code de réservation et des informations de check-in, la surveillance des annulations et des modifications de programme à 365 jours à l'avance, et l'alerte sur les retards d'aéroport et les retards d'avion. L'application affiche également les heures de taxi, de décollage et d'atterrissage, ainsi qu'une barre de progression pendant le vol.