Si vous voyagez régulièrement avec Air France ou KLM, la carte Air France KLM Visa Signature® pourrait être un ajout judicieux à votre portefeuille. Vous pourrez accélérer votre progression vers le statut, gagner des miles bonus sur vos achats Air France-KLM et recevoir des miles d'anniversaire bonus après avoir atteint un petit seuil de dépenses. Je recommande à la plupart des voyageurs d'avoir une carte de marque avec la compagnie aérienne avec laquelle ils voyagent le plus souvent, afin de profiter de prestations supplémentaires avec leur compagnie aérienne préférée. Cette carte est un bon choix pour les fans des compagnies aériennes qu'elle représente, mais ceux qui ne voyagent pas souvent avec Air France ou KLM pourraient avoir du mal à la justifier.

Une évaluation de la carte Air France KLM Visa

La carte Air France KLM Visa, dont le coût annuel est de 89 $, se distingue de nombreuses cartes de compagnie aérienne car elle ne propose pas les avantages attendus, tels que la franchise bagage enregistrée gratuite et l'embarquement prioritaire. Au lieu de cela, elle se concentre sur l'accumulation de miles et la progression vers le statut.

Les avantages notables de la carte

Parmi les avantages notables, on trouve :

Des miles bonus sur tous les achats Air France, KLM et des autres compagnies aériennes SkyTeam

Un boost de statut à chaque anniversaire de compte, et des boosts supplémentaires après avoir atteint des seuils de dépenses

5 000 miles d'anniversaire bonus après avoir dépensé 50 $ en achats au cours d'une année de compte

Avantages et inconvénients de la carte Air France KLM Visa

Avantages :

Statut Flying Blue Silver (atteint grâce à la prime de bienvenue)

Miles bonus à chaque anniversaire de compte (après avoir atteint un petit seuil de dépenses)

Frais annuels inférieurs à la plupart des cartes de milieu de gamme

Pas de frais de transaction à l'étranger

Inconvénients :

Pas d'embarquement prioritaire ou de bagage enregistré gratuit, sauf si vous maintenez le statut Silver

Ne convient pas aux voyageurs Air France-KLM peu fréquents

Les avantages de la carte Air France-KLM Visa

Si le statut avec Air France-KLM est important pour vous, vous tirerez beaucoup de la carte Air France KLM Visa. Dans le cadre de l'offre actuelle de prime de bienvenue de cette carte, vous recevrez suffisamment de Points d'expérience (XP) pour obtenir immédiatement le statut Flying Blue Silver, le deuxième niveau du programme. Vous recevrez 20 XP sur votre compte à chaque anniversaire. Ces XP sont la monnaie utilisée par Air France-KLM Flying Blue pour suivre les progrès vers le statut. Si vous dépensez 15 000 $ en achats au cours d'une année de compte, vous gagnerez 80 XP supplémentaires (pour un total de 100 XP). Si vous dépensez 25 000 $ en achats au cours de la même année de compte, vous recevrez 60 XP supplémentaires (pour un total de 160 XP). Atteindre 100 XP vous octroiera le statut Flying Blue Silver, tandis que l'atteinte de 160 XP vous rapprochera de seulement 20 XP du statut Flying Blue Gold. Le statut Flying Blue Silver vous donnera droit à des avantages tels qu'un bagage enregistré gratuit et un accès prioritaire pour l'enregistrement et la livraison des bagages. Ces avantages s'appliquent également aux partenaires SkyTeam et non affiliés. Gardez simplement à l'esprit que vous perdrez ces avantages si vous ne parvenez pas à maintenir le statut Silver ou supérieur, car cette carte ne comprend pas de bagage enregistré gratuit ou d'embarquement prioritaire continu.