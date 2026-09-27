À l'occasion du Mois du patrimoine hispanique, nous mettons en lumière certaines des villes d'Amérique latine les plus avantageuses en termes de points de fidélité. Que vous rêviez de plages aux sables poudreux ou de forêts tropicales luxuriantes, de gastronomie de classe mondiale ou de culture vibrante, cette liste répondra à vos attentes, et nous vous montrerons comment y parvenir à moindre coût grâce à vos points et miles.

La Paz, Bolivie

La Bolivie est souvent décrite comme le « Cœur de l'Amérique du Sud », en partie en raison de sa situation géographique au centre du continent, en partie parce qu'elle possède le pourcentage le plus élevé de population autochtone des Amériques. La Paz, où les quartiers, les rues et les téléphériques grimpent le long des pentes abruptes des Andes, apparaît presque comme une extension organique des montagnes. Des millions de lumières scintillantes provenant des communautés de La Paz sur les flancs des montagnes rendent l'horizon hypnotiquement beau la nuit, lorsque l'air andin est vif et clair. Outre son architecture historique, ses excellents musées et sa vie nocturne dynamique, La Paz est le point de départ idéal pour explorer des merveilles naturelles telles que le désert salé de Salar de Uyuni et le lac Titicaca.

Comment s'y rendre : Il n'y a pas de vols directs depuis les États-Unis vers l'aéroport international d'El Alto (LPB), mais vous pouvez souvent trouver de bonnes affaires avec une escale rapide à Bogota. Avianca LifeMiles propose des billets en classe économique depuis New York pour un peu moins de 27 000 miles et 34 $ par trajet. Vous pouvez également réserver le même vol avec Air Canada Aeroplan pour 30 000 points et environ 57 $ de taxes et de frais. De plus, vous pouvez économiser 15 % sur votre échange en utilisant une carte de crédit de marque, ce qui réduit le coût à 25 500 points Aeroplan.

Où séjourner à La Paz : L'une des rares options avec points est le Met Hotel La Paz, qui peut être réservé via World of Hyatt grâce au partenariat du programme avec Mr & Mrs Smith. Les tarifs commencent à 131 $ ou 13 750 points Hyatt par nuit. Vous pouvez également envisager de réserver une propriété de charme via un portail de carte de crédit pour économiser de l'argent et gagner des points bonus. Cette carte Capital One offre un crédit voyage annuel de 300 $, et une carte Chase populaire a récemment augmenté son crédit hôtel à 100 $ par an.

San José, Costa Rica

Le Teatro Nacional dans le centre-ville de San José, Costa Rica. De nombreuses personnes considèrent la Costa Rica comme l'« Amérique latine pour débutants » en raison de son niveau élevé de maîtrise de l'anglais, de l'utilisation du dollar et de son infrastructure modernisée. En outre, en 1949, la Costa Rica a modifié sa constitution pour abolir l'armée, affectant ces fonds à la conservation. Le monde devrait être reconnaissant de cette décision monumentale, car la nation offre l'une des plus riches biodiversités et des écosystèmes les plus étonnants de la planète. Il y a des forêts nuageuses perchées sur des montagnes volcaniques, des forêts de mangroves côtières grouillant de vie marine et d'innombrables espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. San José est un point de départ idéal pour explorer certaines des merveilles naturelles du pays, étant proche d'excellents parcs nationaux comme Manuel Antonio et Irazu.