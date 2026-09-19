Le marché du tourisme chinois en été 2026 : routes, trains et vols

Le marché du tourisme chinois en été 2026 se caractérise par des schémas de voyage stables, une mise à niveau expérientielle et une portée internationale croissante. Les circuits courts restent dominés par la route, tandis que l'aviation devient le mode de transport privilégié pour les longs trajets.

Domination des routes pour les courts trajets

Selon les données de DAST, plus de 93 % des voyages à moins de 100 kilomètres sont des road trips. Les trajets entre 500 et 800 kilomètres sont assurés principalement par le train, représentant environ 72 % du volume de passagers.

Compétition air-train pour les longs trajets

Lorsque la distance dépasse 1 200 kilomètres, l'aviation civile devient le mode de transport préféré, avec une compétition intense entre l'air et le train, notamment dans la fourchette de 800 à 1 500 kilomètres.

Les trains touristiques stimulent la consommation locale

Un total de 699 trains touristiques ont été exploités pendant la saison estivale, comprenant 415 trains touristiques et 284 lignes spéciales. Le secteur ferroviaire a personnalisé 351 « trains fan » pour des concerts et des événements sportifs, proposant également des services spécialisés tels que des trains spéciaux pandas, des trains d'étude sur les vestiges historiques et des lignes de culture populaire.

Croissance du voyage ferroviaire transfrontalier

Un total de 6 271 000 personnes ont utilisé la ligne à grande vitesse Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong, en augmentation de 3,3 % par rapport à l'année précédente, et 56 000 personnes ont utilisé la ligne Chine-Laos, en augmentation de 55,8 %. Les trains internationaux reliant la Chine à la Mongolie, la Russie, le Vietnam et la Corée du Nord ont également joué un rôle important dans le « tourisme transfrontalier », transportant un total de 4 447 000 passagers étrangers, en augmentation de 32,2 %.

L'aviation affiche une forte performance et une reprise différenciée

Selon les estimations de DAST, 1 076 000 vols passagers ont transporté environ 154 millions de passagers pendant la saison estivale, avec un taux d'occupation moyen de 87,4 %. Sur les routes internationales, la Corée du Sud, la Malaisie et la Russie ont tous dépassé le niveau de 2019, tandis que certaines routes vers le Japon et la Thaïlande n'ont pas encore retrouvé le niveau de 2019. Les routes nationales étaient concentrées dans des destinations telles que le Xinjiang, Pékin et le Yunnan, reflétant une forte demande de voyages de longue distance en été.

Évolution du comportement des voyageurs

Les données de la plateforme montrent également des changements dans le comportement des voyageurs : la proportion de commandes de voyages de longue distance en été sur Ctrip a augmenté à 32 %, la proportion de voyages interprovinciaux a dépassé 55 %, et la proportion d'itinéraires de voyage estivaux de plus de deux nuits consécutives a augmenté de 38 % à 64 %. Les voyageurs sont plus disposés à rester dans un seul endroit et à vivre une expérience de voyage lente.

L'essor de la consommation expérientielle

Les sites pittoresques payants ne sont plus la principale forme de consommation. Les expositions culturelles, les visites nocturnes, les spectacles et les sites pittoresques basés sur les œuvres cinématographiques et télévisuelles sont devenus de nouveaux points de croissance de la consommation. Un seul spectacle de haute qualité, un festival de musique ou une visite de musée peut être l'attraction principale.