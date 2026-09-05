Dolly Parton, décédée le 25 août à l'âge de 80 ans, sera honorée par la dénomination du Nashville International Airport (BNA).

Un consensus croissant

Le gouverneur de Tennessee, Bill Lee, et l’autorité métropolitaine de l’aéroport international de Nashville (BNA) ont annoncé leur intention de renommer l’aéroport en l’honneur de la chanteuse, compositrice et philanthrope. Doug Kreulen, PDG de l’autorité, a souligné que l’aéroport est la « porte d’entrée de Music City » et qu’il est important de refléter « le meilleur de qui nous sommes en tant que communauté ». Mark Ezell, commissaire du Département du développement du tourisme du Tennessee, a ajouté que Dolly Parton avait « porté le Tennessee au monde entier ».

Soutien politique et pétition

Le conseil métropolitain de Nashville a unanimement soutenu le changement de nom le 1er septembre. L’autorité de l’aéroport international de Nashville commencera à évaluer sa politique actuelle de dénomination et la proposition de renommage du gouverneur le 17 septembre.

Une pétition massive

Une pétition lancée en janvier 2025 par Lydia Popovich et Dan Dion avait déjà recueilli plus de 175 000 signatures, saluant Dolly Parton comme une « nationale précieuse » et une légende du Tennessee, soulignant ses contributions philanthropiques, notamment le programme Imagination Library.

Réaction initiale de Dolly Parton

En janvier 2025, Dolly Parton avait déclaré que la proposition de renommer l’aéroport en son honneur était « probablement plus une blague qu’autre chose ». L’aéroport, fondé en 1937 et portant le code IATA BNA à partir de son nom initial, Berry Field Nashville, a été renommé Nashville International Airport en 1988.