Le gouverneur de la Banque du Portugal, Álvaro Santos Pereira, a alerté sur l'impossibilité de reproduire la formule qui a alimenté l'essor phénoménal du tourisme portugais au cours des quinze dernières années. Lisbonne et l'Algarve, les joyaux du pays, atteignent un point où elles ne peuvent plus accueillir davantage de visiteurs, année après année, sans générer d'effets secondaires inacceptables.

Une concentration excessive et saisonnière

Le Portugal doit se concentrer sur d'autres régions, à plus forte valeur ajoutée et plus uniformément réparties sur les saisons. Les statistiques de la Banque du Portugal révèlent une tendance déjà en marche : la contribution de l'Algarve au nombre total de nuits d'hébergement des touristes en Portugal a diminué de 36,9 % en 2014 à 28,4 % en 2024, tandis que d'autres régions, notamment dans le nord du pays, gagnent des parts de marché.

Des opportunités existent dans le tourisme de nature, de culture, de bien-être, ainsi que dans la promotion de zones moins connues, permettant de répartir les touristes plus équitablement et de réduire les asymétries du produit.

Des défis à relever

Santos Pereira prédit un passage de la quantité à la valeur. Le développement de produits et services à plus forte valeur ajoutée, avec une amélioration de la qualité, encouragera des séjours plus longs et incitera les touristes à explorer des zones en dehors des destinations traditionnelles. Les destinations devront devenir moins dépendantes d'une gamme saisonnière étroite.

Pour parvenir à ce changement de système, il est nécessaire d'accroître la productivité du tourisme portugais, secteur encore très intensif en personnel. L'attraction et la rétention de personnel sont des problèmes majeurs pour les entreprises du secteur, qui voient leurs employés se tourner vers d'autres industries. Les salaires dans ce secteur sont bien inférieurs à la moyenne nationale.