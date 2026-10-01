Selon une étude récente, les touristes internationaux sont essentiels au développement du tourisme d'achats en Italie. Le Shopping Tourism Italian Monitor 2026 est l'analyse menée par l'agence de recherche Risposte Turismo, qui suit ce secteur du tourisme depuis plus de dix ans.

Cibler les Touristes Étrangers

Les opérateurs du marché devraient se concentrer sur les touristes étrangers, car les acheteurs italiens ont une faible propension à voyager dans ce but. Bien qu'ils représentent un segment non négligeable (22% des personnes interrogées), leur profil diffère de celui des acheteurs des autres pays étudiés, comme l'Espagne et le Royaume-Uni.

Profil et Préférences des Acheteurs

Plus de 60 ans constituent le groupe d'âge le plus important parmi les acheteurs italiens (36%), contrairement aux deux autres pays. En termes de préférences, les points communs sont nombreux : les réductions, les soldes et les promotions influencent le choix de destination pour 66% des répondants, suivis par la disponibilité de produits traditionnels et d'articles de niche (55%). En Italie, les touristes acheteurs fréquentent principalement les marchés et les étals vendant des produits traditionnels (30%) et les petites boutiques d'artisans locaux (29%), suivis par les magasins de marques de luxe à prix réduit (17%) et les boutiques de marques italiennes emblématiques (9%).

Évolution du Pouvoir d'Achat

Le pouvoir d'achat est également en mutation : la fourchette de dépenses entre 26 et 50 euros par jour a augmenté pour atteindre 41%, contre 22% auparavant. Les touristes italiens dépensent toujours plus que ceux qui voyagent pour d'autres raisons, mais ils sont plus sélectifs et privilégient les produits traditionnels et artisanaux aux marques connues.

Cartographie du Tourisme Achats et Perspectives

Le Monitor prévoit que l'Italie se confirmera en 2026 comme le deuxième plus grand marché européen pour les outlet centers, après la France, et devant le Royaume-Uni. Les grands magasins, un format de vente traditionnel dans les villes européennes, ont connu des fermetures importantes en 2025, et l'Italie n'y a pas échappé. Cependant, les rues commerçantes restent une destination attrayante pour les touristes étrangers, avec la présence d'environ 80 associations de ces magasins à travers le pays.

Nouvelles Réglementations et Promotion

Des changements législatifs importants sont à venir, avec le Registre National des Activités Commerciales, des Ateliers d'Artisanat et des Établissements Publics Historiques, publié par le Ministère du Commerce et du Made in Italy, qui entrera en vigueur à la fin de 2026. Diverses initiatives promotionnelles et activités d'information pour ces entreprises sont déjà disponibles sur le portail du Ministère du Tourisme. Pour la première fois, les ateliers historiques seront également inclus dans la communication institutionnelle sur le tourisme, au-delà du niveau local.

Diversité des Lieux d'Achats

L'Italie offre différents types de lieux d'achats, capables de satisfaire des besoins variés. Le nombre de villages outlet est stable, tandis que les grands magasins sont en déclin, mais les ateliers d'artisans et les marchés sont en plein essor. Ce sont ces derniers qui attirent le plus de touristes acheteurs et autour desquels certaines villes ont construit leur image. Les lieux sont nombreux, mais le défi actuel est d'accroître leur capacité d'accueil pour une cible croissante, internationale et exigeante, qui, selon les données, est largement composée d'étrangers.