Le tourisme des seniors : une opportunité d'argent en Espagne

Les opportunités liées au tourisme des seniors en Espagne sont directement liées au vieillissement de la population. Selon l'Institut National des Statistiques (INE), 30,5 % des Espagnols auront plus de 65 ans d'ici 2055. Cette population plus âgée dispose d'un pouvoir d'achat plus important, ce qui en fait un marché attractif pour le tourisme.

Une étude de CaixaBank Research révèle des tendances clés

CaixaBank Research a publié un rapport examinant les opportunités potentielles liées à la croissance de la population vieillissante. En utilisant des données agrégées et anonymisées, le rapport analyse les tendances des paiements par carte et des retraits d'espèces des seniors en tant que touristes. L'étude se concentre sur l'ensemble des touristes seniors, et non uniquement ceux participant à des programmes tels que Imserso.

Bien qu'il n'y ait pas d'unité parmi ces voyageurs, plusieurs tendances peuvent être identifiées. Les voyageurs seniors ont tendance à être des touristes nationaux qui répartissent leurs visites tout au long de l'année. De plus, ils préfèrent certaines destinations intérieures aux zones côtières et ont une plus forte propension à utiliser des agences de voyage et à réserver des hébergements hôteliers. Enfin, l'utilisation de l'argent liquide est plus répandue comme moyen de paiement pour ces touristes.

Tendances démographiques et économiques

Les seniors représentent une part considérable de la population espagnole. En 2025, 21,1 % des citoyens espagnols seront des seniors, soit plus du double du pourcentage des années soixante-dix. De plus, les seniors ont un pouvoir d'achat plus important que la population générale. En 2024, le revenu annuel net d'une personne de ce groupe est 16,2 % supérieur à la moyenne nationale.

Bien que leur part de la population soit considérable, leur part des dépenses touristiques est plus faible. Globalement, 15,6 % des dépenses touristiques des voyageurs espagnols sont attribuables aux seniors. En considérant uniquement les destinations nationales, cette part est légèrement plus élevée, à 16,4 %. Le rapport indique que le potentiel du marché du tourisme des seniors est excellent, avec une marge considérable pour satisfaire la demande. De plus, la création d'une offre adaptée aux seniors, en termes de produits et de services pour différents groupes d'âge, prolongera leurs séjours.

Préférence pour les voyages nationaux et intérieurs

Les seniors ont une préférence marquée pour les voyages nationaux. Près de 87 % de leurs dépenses touristiques annuelles sont effectuées en Espagne, et seulement 13 % sont consacrées à d'autres pays. Pour les autres groupes d'âge, la tendance est inverse. Les touristes d'âge moyen réservent 17,4 % de leurs dépenses touristiques à l'étranger, tandis que les jeunes (16-29 ans) allouent jusqu'à 24,2 % de leur budget touristique à des destinations internationales.

L'analyse révèle également que les touristes seniors ont tendance à privilégier les destinations intérieures. Les provinces avec la plus forte part de touristes seniors sont Barcelone, Madrid, la côte méditerranéenne et les îles Canaries. Dans différentes provinces de l'intérieur, l'importance des seniors est également considérable : plus de 20 % des dépenses touristiques à Soria, Saragosse et Teruel sont attribuables aux seniors. Le rapport attribue cette tendance aux liens familiaux : les seniors accordent de l'importance aux liens familiaux et préfèrent des destinations plus calmes et moins fréquentées.