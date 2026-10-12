L'El Niño 2026 : les destinations touristiques les plus touchées

L'El Niño est un phénomène climatique qui se produit tous les trois à cinq ans lorsque les eaux de surface de l'Océan Pacifique s'enflamment anormalement. Cela modifie la répartition de la chaleur et de l'humidité à l'échelle mondiale, provoquant ainsi des sécheresses, des inondations, des feux de forêt ou des vagues de chaleur en fonction de la région. En 2026, l'Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA), l'agence américaine chargée de surveiller les océans et l'atmosphère, prévoit une chance de 90 % que l'épisode en cours devienne « très fort » et une probabilité de 69 % qu'il batte les records depuis 1950. Le phénomène El Niño a déjà commencé : officiellement déclenché en juin 2026 selon Météo-France et NOAA, il se renforce semaine après semaine et les premiers effets sont visibles. Des tempêtes violentes ont balayé le Chili et le Brésil en juillet, tandis que, à Rio de Janeiro, les précipitations sont à un record en septembre. Le pic du phénomène est attendu entre novembre 2026 et janvier 2027.

Les destinations touristiques les plus touchées par l'El Niño 2026

Alors que le phénomène El Niño perturbe l'équilibre du climat mondial, certaines régions du monde supportent davantage l'impact. Parmi celles-ci, nous trouvons des destinationstouristiques particulièrement populaires auprès des touristes. Des sécheresses qui assèchent le paysage, des inondations qui coupent les routes, des feux de forêt qui dévorent les forêts, une blanchiment qui ravage les récifs coralliens : partout, le secteur touristique est en première ligne. Voici les destinations touristiques les plus affectées par le prochain El Niño.

Perou (Machu Picchu & Côte Nord) Le Pérou est l'un des premiers victimes de l'El Niño dans l'histoire. Le phénomène déclenche des pluies torrentielles, des inondations et des glissements de terrain sur la côte péruvienne, régulièrement coupant l'accès à Machu Picchu. Le sentier de l'Inca a été fermé en août 2026 après des inondations flash. En 1983, l'El Niño a entraîné une baisse de 10 % du PIB national (Instituts nationaux de santé). L'état d'urgence a été déclaré dans 40 % du territoire en juillet 2026. Une vigilance accrue est donc recommandée pour tous les voyages au Pérou au cours des prochains mois.

La Grande Barrière de Corail (Australie) Depuis 2016, la Grande Barrière de Corail a été frappée par six épisodes de blanchiment majeur, notamment deux consécutifs en 2024 et 2025. L'El Niño chauffe les eaux australiennes au-delà de la tolérance des coraux, qui expulsent leurs algues symbiotiques, provoquant leur blanchiment (et parfois leur mort). En 2024, 73 % des récifs surveillés ont été affectés (Institut australien des sciences marines). La popularité de ce joyau, générant six milliards de dollars australiens par an, est quelque peu compromise par chaque épisode.

Sud-Est de l'Asie (Indonésie, Thaïlande, Philippines) L'El Niño a asséché le Sud-Est de l'Asie, déclenchant des feux de forêt dévastateurs. En 2026, 800 000 hectares ont brûlé en Indonésie entre janvier et août. La fumée des feux a étouffé Singapour, la Malaisie et les Philippines. Cela pose un double problème pour les touristes : l'air irrespirable et le paysage noirci. Bali, Phuket et Boracay, qui accueillent des millions de touristes chaque année, sont directement impactés.

Iles Galapagos & Équateur L'El Niño chauffe les eaux des Galapagos et arrête la riche courante froide qui nourrit tout le pays. Les espèces endémiques, comme les pêches, sont menacées. Les touristes qui visitent ces îles uniques doivent s'attendre à des conditions climatiques inhabituelles et à une faune marine affectée.