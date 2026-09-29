Les habitudes des voyageurs ont changé

Index ▼ Huit clés pour le voyageur moderne

Le comportement des voyageurs n’est plus le même qu’il y a quelques années. Les habitudes des gens ont évolué suite aux avancées technologiques, qui conditionnent et facilitent leur vie quotidienne, et en particulier leurs vacances. Civitatis a créé un guide intelligent pour les voyageurs qui analyse comment certaines tendances façonnent l’image et les attentes du voyageur moderne, à la recherche de solutions pratiques pour profiter de son temps libre.

Huit clés pour le voyageur moderne

Selon le guide, huit éléments clés doivent être pris en compte par les voyageurs modernes avant de partir. Premièrement, être connecté dès le départ : le nouveau voyageur doit trouver une connexion WiFi. Grâce à la création des eSIM, les gens peuvent déjà être connectés dès le premier moment de leur arrivée à destination. Ainsi, les applications nécessaires pour les cartes, la traduction, les transports et autres services seront à portée de main. Ils peuvent également effectuer des activités dans lesquelles la technologie ne complique pas leur tâche mais fonctionne en arrière-plan, fournissant au voyageur l’information nécessaire au moment exact dont il a besoin.

Deuxièmement, le voyageur moderne souhaite pouvoir payer partout sans convertir la monnaie, ce qui complique les transactions et engendre des frais supplémentaires. Grâce aux cartes et portefeuilles multi-devises, cela est désormais possible. Le voyageur ne veut pas attirer son attention sur l’aspect financier des vacances mais plutôt profiter de toutes les saveurs de la destination choisie.

Troisièmement, le voyage est devenu une partie intégrante des vacances. Par conséquent, les vols long-courriers ou les escales ne semblent plus être un gros problème si le voyageur peut se reposer ou travailler en voyage. De nombreux aéroports modernes ont introduit des salons où les clients peuvent se détendre et se rafraîchir dans un environnement confortable. Cela est particulièrement important pour les vols de longue durée ou lorsque le voyageur n’est pas suffisamment familier avec la culture et les traditions locales, ce qui rend difficile pour lui de se reposer ou de se détendre.

Quatrièmement, le voyageur moderne n’aime pas perdre du temps sur des questions inutiles, comme trouver un taxi ou tout autre moyen de transport. Par conséquent, de nombreuses entreprises utilisent désormais l’option de transferts réservés à l’avance pour répondre à la demande des touristes qui souhaitent se débarrasser du stress de la recherche des moyens de transport et du système de paiement nécessaires à l’aéroport.

Cinquièmement, le voyageur souhaite avoir la possibilité de gérer ses bagages et d’avoir suffisamment de batterie pour ses appareils afin d’éviter les situations gênantes causées par des erreurs humaines ou des événements imprévus. Un voyageur peut résoudre de nombreux problèmes lui-même, comme suivre son bagage grâce à des étiquettes spéciales (AirTags ou SmartTags) ou avoir suffisamment de batterie grâce à des batteries portables qui sont devenues un incontournable.

En ce qui concerne les bagages, les gens préfèrent de plus en plus les vêtements et les sacs légers et confortables à porter. Enfin, le voyageur souhaite s’occuper de tout à l’avance mais avoir aussi des opportunités d’improvisation et de spontanéité.