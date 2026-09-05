La Transportation Security Administration (TSA) applique depuis 20 ans des règles concernant les liquides que les passagers peuvent emporter dans leurs bagages à main. Cette politique est l’une des principales raisons pour lesquelles les sacs sont fouillés lors du contrôle de sécurité.

La règle 3-1-1 de la TSA

La règle 3-1-1, qui régit l’interdiction des liquides, stipule que les contenants doivent faire moins de 3,4 onces (environ 100 millilitres), être placés dans un sac en plastique transparent de taille quart (1), et chaque passager ne peut avoir qu’un seul sac.

Pourquoi ces règles existent-elles ?

Ces restrictions datent de 2006, après une tentative de terrorisme à l’étranger. De nombreux pays ont mis en place des politiques similaires pour renforcer la sécurité aérienne.

Exceptions et ce que vous pouvez emporter

La TSA autorise les liquides « médicalement nécessaires » en quantités raisonnables, à condition que le voyageur les déclare aux agents de sécurité. Les liquides plus importants que 3,4 onces doivent être placés dans un bagage enregistré. Vous pouvez emporter des produits comme du fromage crémeux, du chocolat liquide, du café liquide, des sauces, du yaourt, du jus, du sirop, de la confiture, de la gelée, de la mayonnaise, de la moutarde, de la sauce soja, de la salsa, de la vinaigrette, du ketchup, du pain d’érable, du beurre de cacahuète, du miel, de l’houmous, de la crème glacée, de l’eau (vide) et des bouteilles d’eau réutilisables.