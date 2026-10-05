Le 2026 Global Destination Sustainability Index (GDS-Index), élaboré par le GDS-Movement, classe les villes les plus durables en se basant sur l'activité des organisations de gestion des destinations (DMO). L'indice évalue les DMO et les secteurs associés dans quatre catégories : Gestion de la destination, Performance des fournisseurs, Progrès social et Performance environnementale, sur la base de 74 indicateurs.

Classement positif et amélioration significative

Les classements 2026 sont globalement positifs, avec près de 89% des destinations ayant amélioré leur score par rapport à l'année précédente. Le score moyen a atteint son pic, et l'écart de performance entre les 10 meilleures villes et le reste est le plus faible à ce jour.

Dominance nordique et diversification géographique

Les villes nordiques dominent le classement, et le GDS-Index a vu une augmentation du nombre de pays représentés, notamment le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et l'Islande.

Destinations les plus performantes

Reykjavik (Islande) se distingue par sa forte performance environnementale et une amélioration significative de son score. Montreal (Canada) excelle dans toutes les catégories de gestion durable de la destination, notamment la planification stratégique. Belfast (Irlande du Nord) et Sydney (Australie) ont également réalisé des améliorations notables. Sydney est la seule représentante de l'Océanie dans le top 10, avec une forte progression dans les catégories environnementales. Glasgow (Royaume-Uni) et Aalborg (Danemark) se classent également parmi les 5 meilleures villes.