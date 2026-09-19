Une récente enquête révèle que l’intelligence artificielle (IA) aura le plus grand impact sur le voyage d’affaires au cours des 15 prochains mois. Plus précisément, 22% des décideurs de voyage d’Amérique du Nord et du Sud citent les outils d’IA comme facteur déterminant, surpassant les avancées technologiques et les données (17%), la pression économique et l’inflation (16%), la tarification dynamique (16%) et les enjeux géopolitiques (11%).

Obstacles à l'adoption de l'IA

Malgré l'optimisme concernant le potentiel de l'IA, des freins à son adoption sont identifiés. 21% des répondants pointent la lenteur de l'IA comme principal défi technologique. La faible flexibilité des solutions actuelles est également une préoccupation majeure : 44% citent une adaptation lente, 41% un manque d'options de configuration et 37% des coûts supplémentaires. D'autres difficultés incluent les problèmes d'interopérabilité des outils (31%) et le manque d'accès aux données (26%).

Les plateformes technologiques existantes ont reçu des critiques mitigées, seulement 7% des répondants attribuant à leur stack actuel une note maximale de cinq.

Les attentes des voyageurs d'affaires

Les entreprises souhaitent davantage de flexibilité, de meilleures analyses, des outils de réservation en ligne plus simples, une administration facilitée et une intégration accrue entre les outils de voyage, de dépenses et de paiement. Certains recommandent des pilotes de concept pour évaluer pleinement le potentiel des outils d'IA avant une adoption à grande échelle.

Conclusion

La transformation réussie du voyage d’affaires nécessite plus que l’adoption d’outils d’IA. Des données fiables, une intégration des systèmes et une valeur démontrable sont également indispensables.