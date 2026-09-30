Lisbonne, élue destination de vacances la plus heureuse du monde

Selon l'indice de bonheur de vacances de BookRetreats, la capitale portugaise de Lisbonne a été couronnée destination de vacances la plus heureuse au monde. L'indice a comparé 47 destinations à travers le monde en se basant sur des facteurs liés à un niveau de bonheur plus élevé.

Les critères de l'étude

L'étude, menée par Natalie Dattilo-Ryan, psychologue clinicienne et experte en bien-être holistique à Harvard, a pris en compte plusieurs critères : une exposition accrue au soleil, des niveaux de marche (et leurs bienfaits), une abondance d'espaces verts, des opportunités de manger sainement et de bien dormir. Ces éléments favorisent la production d'hormones du bonheur.

Ce qui distingue Lisbonne

Lisbonne offre une grande variété d'atouts positifs. En matière de restauration, 10 % des restaurants de la ville sont classés comme proposant une cuisine saine, ce qui la place à la deuxième position de l'indice du bonheur. De plus, grâce à sa riche offre gastronomique, à la diversité des cuisines et à son accessibilité financière, Lisbonne reste un paradis pour les gourmets. La ville est extrêmement agréable à parcourir à pied, avec de nombreux points de vue offrant une vue imprenable sur la ville et la mer.

Lisbonne dispose également de 49 mètres carrés d'espaces verts par habitant, contre seulement 13 mètres carrés à Madrid, soit près de quatre fois plus d'espaces verts. Pour ceux qui recherchent une expérience plus intense dans la nature, les plages de Cascais et de Costa da Caparica sont à seulement un court trajet en train. Avec 2 828 heures d'ensoleillement par an, Lisbonne offre un climat favorable aux activités de plein air.

Autres destinations heureuses

Helsinki, la capitale finlandaise, arrive en deuxième position de l'indice du bonheur, reflétant le statut de la Finlande comme l'un des pays les plus heureux du monde. La ville est riche en espaces verts, avec des parcs spectaculaires et des rues bordées d'arbres, ainsi que des sentiers forestiers étendus. Helsinki dispose de 126 mètres carrés d'espaces verts par habitant, plus du double de la moyenne européenne et plus de 50 fois plus que Hong Kong.