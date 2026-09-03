Marriott a inauguré aujourd'hui sa toute nouvelle adresse Moxy à Niseko, nichée au cœur de la région alpine de ski du nord de Hokkaido, au Japon. Cette ouverture, très attendue, s'inscrit dans un contexte intéressant pour Niseko, qui compte déjà des hôtels haut de gamme tels que le Park Hyatt et le Ritz-Carlton Reserve.

Présentation de l'hôtel Moxy Niseko

L'hôtel Moxy Niseko propose 310 chambres réparties en deux catégories principales : le Moxy Niseko Loft (avec un lit queen et deux lits jumeaux superposés) et le Moxy Niseko Twin (avec deux lits jumeaux). Les chambres, d'environ 194 pieds carrés, présentent un agencement original, avec un lavabo dans la pièce principale et une toilette avec douche à l'italienne dans un espace séparé en verre. Aucun espace de rangement dédié n'est prévu, mais une paroi avec des crochets, une table pliante et une étagère pour bagages est disponible.

Installations et Services

L'intérieur de l'hôtel est inspiré des paysages montagneux d'Hokkaido, avec des touches colorées et des références à la culture pop « Kawaii ». Les clients pourront se ravitailler au comptoir à emporter, tandis que le restaurant principal, le Moxy Bar & Cafe, proposera un menu pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner. Un centre de remise en forme ouvert 24 heures sur 24 est également disponible.

Emplacement et Accessibilité

Situé dans le centre de Niseko Village, l'hôtel offre un accès facile à la télécabine de Niseko Village, permettant d'accéder rapidement aux nombreuses pistes de ski. Les visiteurs pourront également profiter de nombreux restaurants, boutiques et onsen à proximité. L'hôtel est facilement accessible depuis deux gares ferroviaires japonaises, à environ deux heures de train de l'aéroport international de Chitose (CTS).