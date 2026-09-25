Norwegian Cruise Line : Un voyage gratuit pour deux à l'ambassadeur

Le programme de fidélité Latitudes Rewards de Norwegian Cruise Line offre aux membres des avantages alléchants, tels que des réductions sur les excursions d’une journée et les soins du spa, après seulement quelques croisières. Au plus haut niveau du programme, le niveau Ambassadeur, les membres bénéficient d’une récompense spectaculaire : un croisière gratuite pour deux.

Récompenses et avantages pour les membres fidèles

D’autres avantages que Norwegian offre aux membres de niveau supérieur comprennent des réductions allant jusqu’à 25 % sur les forfaits Internet, des dégustations de vin gratuites et des dîners gratuits dans les restaurants haut de gamme des navires Norwegian.

Vous êtes automatiquement inscrit à Latitudes Rewards après votre première croisière Norwegian. Vous gagnez 1 point par nuit passée à bord d’un navire Norwegian, avec des points supplémentaires disponibles pour les réservations de suites, Haven et Offres Latitudes Rewards Insider qualifiées.

Niveaux du programme

Il existe sept niveaux Latitudes Rewards, allant du Bronze à l’Ambassadeur. Pour atteindre le niveau Ambassadeur, il faut 700 points.

Avantages pour les nouveaux membres

Même en tant que nouveau membre Bronze après une seule croisière, vous recevrez une remise de 10 % dans les boutiques duty-free à bord, un accès anticipé aux nouvelles informations sur les produits et des offres exclusives, une broche signature et quelques autres petites choses.