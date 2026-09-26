Nouveaux hôtels d'automne : 1 Hotel Austin et Hyatt Vivid Punta Cana

L'automne est arrivé à New York, marquant le début d'une saison idéale pour les voyages. Pour Matthieu Balu, passionné d'exploration et de cultures, l'automne est synonyme de paysages colorés et d'expériences uniques.

1 Hotel Austin : Un écrin de nature au cœur d'Austin

Le 1 Hotel Austin, une adresse axée sur le bien-être et la durabilité, ouvre ses portes dans le Rainey Street District, un quartier animé d'Austin. Avec 252 chambres et suites, le complexe propose des intérieurs inspirés de la nature, un restaurant de Johnny Curiel, un bar à vin et un Bamford Wellness Spa, ainsi qu'une piscine sur le toit offrant une vue imprenable sur le Texas.

Hyatt Vivid Punta Cana : Une escapade tout compris dans la République Dominicaine

Hyatt lance Hyatt Vivid Punta Cana, un resort pour adultes situé dans un ancien complexe rénové, à quelques pas de l'aéroport. Avec 467 chambres, cinq restaurants et sept bars, l'établissement propose des activités variées, des DJ sets aux ateliers créatifs, en passant par des rituels de spa.

Les tarifs de séjour varient entre 372 $ et 600 $ la nuit pour le 1 Hotel Austin, et entre 390 $ et 40 000 points Hyatt pour Hyatt Vivid Punta Cana.