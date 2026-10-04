Les plages poudreuses et les eaux turquoise de la Polynésie française vous attirent ? Le moment idéal pour réserver un voyage vers cette destination emblématique pourrait bien être maintenant, grâce à une offre exceptionnelle de Paul Gauguin Cruises et de sa marque sœur, Ponant Explorations.

Une offre tentante pour vos croisières

L'offre, baptisée « Tempting Tahiti », valable pour certaines croisières en Polynésie française en 2026 et 2027, vous donne droit à un crédit de 1 000 $ à dépenser à bord. Ce crédit peut être utilisé pour une grande variété d'expériences, des soins de spa relaxants aux vins haut de gamme, à bord d'un navire basé à Tahiti.

De plus, cette offre est combinable avec les offres de réservation anticipée de Paul Gauguin Cruises et Ponant Explorations, permettant des économies supplémentaires allant jusqu'à 30 % sur les tarifs standard des brochures ou des cabines. Elle peut également être combinée avec d'autres programmes de réduction, notamment les économies offertes par le programme de fidélité Ponant Yacht Club, le Strategic Account Amenity Program, les économies pour les résidents canadiens de Paul Gauguin et les économies à bord.

Deux façons de découvrir la Polynésie française

La seule condition importante : pour bénéficier de cette offre, vous devez réserver avant la fin octobre (en mentionnant le code promo TEMPTAH).

Ponant Explorations, une entreprise de croisières de luxe et d'expédition de premier plan, déploie l'un de ses navires de nouvelle génération, le Le Jacques Cartier (184 passagers), en Polynésie française pour la première fois. Depuis septembre, ce navire, spécialement conçu pour les croisières d'expédition vers des lieux reculés et difficiles d'accès, propose de nouveaux itinéraires originaux vers certains coins les plus isolés et les moins développés de la Polynésie française, notamment les atolls éloignés des archipels des Gambier et des Australes.

Le Le Jacques Cartier rejoint ainsi le m/s Paul Gauguin de Paul Gauguin Cruises (330 passagers), leader incontesté des voyages authentiques, immersifs et luxueux dans la région. Basé en Polynésie française, The Gauguin propose des croisières de sept à 14 nuits avec des escales sur certaines des îles les plus connues du Pacifique Sud, dont Tahiti, Bora Bora et Moorea.

Expéditions et luxe : deux expériences uniques

Le Le Jacques Cartier propose des aventures d'expédition telles que des débarquements en Zodiac sur des plages isolées, du snorkeling dans les lagons d'atolls inexplorés, de la plongée sous-marine le long de parois rocheuses profondes (des instructeurs de plongée seront présents sur tous les voyages) et des randonnées vers d'anciens sites archéologiques. Les activités, conçues en collaboration avec les communautés locales, incluent également des sorties culturelles telles que des promenades en canoë traditionnel sculpté à la main et une visite d'une plantation d'orchidées de vanille locale.

Sur ces croisières Ponant, tous les débarquements d'expédition et les excursions quotidiennes à terre sont inclus dans le prix du billet.