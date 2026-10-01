Les amateurs d'Air France-KLM peuvent être intéressés par la carte Air France KLM Visa Signature® pour ses avantages en termes de statut, ses bonus de miles (après avoir dépensé 50 $ par année de compte) et son taux de gain élevé sur les achats SkyTeam. L'offre de bienvenue actuelle est particulièrement intéressante.

L'offre de bienvenue Air France KLM Visa

Actuellement, les nouveaux détenteurs de la carte Air France KLM Visa Signature peuvent gagner 70 000 miles de bonus et 100 points Expérience (XP) après avoir dépensé 3 000 $ en achats dans les 90 jours suivant l'ouverture du compte. Selon les estimations de TPG en octobre 2026, ces miles de bonus valent 980 $. Les XP obtenus après avoir atteint le seuil de dépenses confèrent le statut Flying Blue Silver pendant un an.

Ce statut Silver offre des avantages utiles sur SkyTeam et chez les partenaires non affiliés, notamment une valise en soute gratuite supplémentaire et l'enregistrement prioritaire.

Avantages supplémentaires de la carte Air France KLM Visa

La carte Air France KLM Visa facture des frais annuels de 89 $, ce qui est inférieur à la plupart des cartes de milieu de gamme. Elle offre également :

Des miles de bonus sur les achats Air France-KLM et SkyTeam, ainsi que sur les restaurants et les loyers payés via Bilt (jusqu'à 50 000 $ de dépenses par an, avec un maximum de 75 000 points).

5 000 miles d'anniversaire de bonus (après avoir dépensé 50 $ par année de compte), d'une valeur de 70 $ selon les estimations de TPG.

Un surclassement de statut à chaque anniversaire de compte, ainsi que des surclassements supplémentaires après avoir atteint certains seuils de dépenses.

Aucuns frais de transaction à l'étranger.

Il est important de noter que Air France-KLM facture souvent des taxes et des frais élevés sur les billets prime, et que des frais de modification ou d'annulation de 70 euros peuvent s'appliquer si vous essayez de modifier un billet prime Standard. De plus, étant donné que cette carte est émise par Bank of America, vous êtes soumis à leurs règles d'admission. Si vous avez été approuvé pour trois nouvelles cartes au cours des 12 derniers mois ou quatre cartes au cours des 24 derniers mois, vous risquez d'être refusé.

Conclusion

Si vous êtes intéressé par l'obtention de la carte Air France KLM Visa Signature, c'est le moment idéal pour postuler. Vous pouvez gagner un bon nombre de miles et obtenir le statut Flying Blue Silver pendant un an (grâce aux 100 XP inclus dans l'offre) après avoir dépensé 3 000 $ dans les 90 jours suivant l'ouverture de votre compte.