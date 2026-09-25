Pour de nombreux propriétaires de petites entreprises, la seconde moitié de l'année suit un schéma familier : les dépenses augmentent. L'automne et les fêtes de fin d'année sont généralement les périodes où l'argent circule. Les dépenses publicitaires augmentent, le volume d'expédition explose et les dîners avec les clients ainsi que les fêtes de fin d'année sont à l'horizon. Au moment où le T4 arrive, il s'agit souvent de la période la plus coûteuse de l'année – et, pour de nombreuses entreprises, la plus chargée.

Transformez Vos Dépenses Quotidiennes en Séjours Hôteliers

Ces dépenses ne sont parfois pas facultatives. Vous allez lancer des publicités, expédier les commandes et réserver des vols – la seule véritable question est de savoir si ces dépenses contribuent à payer de futurs voyages. Si vous effectuez ces dépenses avec la World of Hyatt Business Credit Card de Chase (voir les taux et frais), vous pouvez gagner des points à échanger contre de futurs séjours.

Jusqu'au 31 décembre 2026, les nouveaux membres peuvent gagner 70 000 points de bonus après avoir dépensé 7 000 $ en achats dans les trois premiers mois à compter de l'ouverture du compte. De nombreuses entreprises dépensent 7 000 $ en quelques mois pour des dépenses courantes. Et avec la World of Hyatt Business Credit Card, ces dépenses peuvent se transformer en nuits d'hôtel que vous auriez autrement payées en espèces.

Où Votre Entreprise Dépense le Plus

Réfléchissez à l'endroit où votre entreprise a dépensé le plus l'année dernière au T4. La liste est souvent prévisible : publicité en ligne, expédition, repas avec les clients, voyages et les coûts récurrents ennuyeux comme les factures d'internet et de téléphone.

La World of Hyatt Business Credit Card est conçue autour de cette liste. Les membres de la carte gagnent 2 points de bonus par dollar dépensé dans leurs trois catégories de dépenses éligibles les plus importantes chaque trimestre. Vous n'avez même pas à choisir ces catégories à l'avance, car Chase identifie automatiquement où votre entreprise a le plus dépensé dans les catégories ci-dessous et applique le bonus en conséquence.

Les catégories éligibles incluent :

Restaurants

Expédition

Billets d'avion achetés directement auprès de la compagnie aérienne

Transport local et trajets domicile-travail

Publicité sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche

Agences de location de voitures

Stations-service

Services d'internet, de câble et de téléphone

Cette flexibilité rend la carte adaptée à différents types d'entreprises. Pour une entreprise de commerce électronique, cela pourrait être la publicité, l'expédition et l'internet. Pour un cabinet de conseil, il s'agit probablement des repas, des billets d'avion et des transports. Dans tous les cas, vos récompenses suivent vos dépenses.

Des Récompenses Durables Après le Bonus de Bienvenue

Il y a beaucoup à aimer dans la World of Hyatt Business Credit Card au-delà de l'offre de bienvenue. Elle est dotée de prestations conviviales pour les entreprises qui peuvent améliorer votre expérience de voyage. Tout d'abord, vous obtenez automatiquement le statut World of Hyatt Discoverist tant que le compte est ouvert – et vous pouvez l'offrir à jusqu'à cinq employés, qui n'ont pas besoin d'être membres de la carte. Si votre équipe voyage, cela signifie un départ tardif gratuit à 14h (sous réserve de disponibilité) et un accès Internet premium pour ces employés.

Les membres de la carte peuvent également gagner jusqu'à 9 points au total par dollar dépensé sur les achats admissibles dans les hôtels et complexes hôteliers Hyatt en utilisant la carte de crédit (4 points de bonus par dollar sur les achats admissibles dans les Hyatt et jusqu'à 5 points de base par dollar admissible pour être membre World of Hyatt). La carte accorde également cinq crédits de nuit qualifiants pour chaque tranche de 10 000 $ dépensés au cours d'une année civile, vous permettant ainsi de vous rapprocher de votre objectif.