Ponant : L'Expédition Croisière Française Déploie ses Flottes

Ponant Explorations, spécialiste des croisières de luxe vers des destinations hors des sentiers battus, a été fondée en 1988 par des marchands marins français. L'entreprise s'est développée pour devenir un leader mondial dans le domaine de l'expédition en croisière, naviguant vers des lieux reculés en utilisant des navires d'expédition équipés de moyens d'accès au rivage.

Une Ambiance Français Unique

Depuis ses débuts en France, Ponant a toujours offert des voyages imprégnés d'une ambiance française distinctive. Cela se reflète dans la cuisine élégamment présentée à bord, ainsi que dans la présence prédominante d'officiers francophones dans des rôles clés.

Les navires Ponant opèrent en tant que navires bilingues, offrant des annonces et des visites hors-bord en français et en anglais. Les passagers peuvent s'attendre à être accueillis avec un « bonjour » au restaurant du matin, tout comme avec un « good morning » du personnel, souvent originaire de France.

L'expérience de croisière sur Ponant est comparée à celle d'un hôtel de luxe français, flottant sur l'eau. Les navires Ponant, initialement avec seulement 32 passagers, ont maintenu une taille modeste, avec la plupart des 13 navires actuels ne comportant que 100 cabines.

Ponant : Une Approche Intime

Ponant se décrit comme des « navires à l'échelle humaine », offrant une intimité semblable à celle d'un yacht et la possibilité d'accéder à des ports spéciaux inaccessibles aux grands navires. L'entreprise est à l'avant-garde de l'ouverture de régions reculées de l'Arctique et de l'Antarctique au tourisme, ainsi que de destinations moins visitées comme les îles les plus éloignées du Pacifique Sud et la région du Kimberley en Australie occidentale.

Factos

Année de fondation : 1988

Siège social : Marseille, France

Taille de la flotte : 13 navires

Capacité par navire : 32 à 264 passagers

Navire emblématique : Le Commandant Charcot, le premier navire de croisière de luxe capable de naviguer dans les eaux glaciales.