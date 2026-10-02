Index ▼ Réserver des vols United avec des points Aeroplan

Vous possédez une bonne quantité de points et miles transférables et souhaitez voler avec United Airlines à moindre coût ? Il existe une solution grâce à son partenaire Star Alliance, Air Canada.

Réserver des vols United avec des points Aeroplan

Il est souvent possible de réserver les mêmes vols United exploités par Air Canada en utilisant des points Aeroplan au lieu des miles MileagePlus, et dans certains cas, vous paierez moins de points.

Aeroplan est particulièrement utile si vous accumulez des points American Express Membership Rewards ou Capital One miles, car les deux se transfèrent vers Aeroplan mais pas directement vers MileagePlus.

Il est avantageux d'utiliser Aeroplan pour réserver des vols United dans certaines situations, notamment pour les vols de courte distance aux dates de vacances populaires, où Aeroplan peut commencer à 6 000 points par trajet en économie pour des vols de moins de 500 miles. Pour les vols transatlantiques, Aeroplan peut offrir des prix plus avantageux, avec des tarifs de départ à 60 000 points pour des vols de jusqu'à 4 000 miles, 75 000 points pour des vols entre 4 001 et 6 000 miles, 90 000 points pour des vols entre 6 001 et 8 000 miles et 110 000 points pour des vols de plus de 8 000 miles.

Il est également important de surveiller les bonus de transfert offerts par les programmes de récompenses transférables, car ils peuvent inclure des transferts vers Air Canada Aeroplan. Par exemple, les membres de la carte de crédit Chase Air Canada Aeroplan® peuvent recevoir un bonus de 10 % lors du transfert d'au moins 50 000 points Ultimate Rewards vers leur compte Aeroplan, jusqu'à 25 000 points bonus par année calendrier.