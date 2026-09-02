Southwest Airlines s'apprête à révolutionner son offre avec l'ouverture de lounges dans quatre villes clés : Austin, Baltimore, Honolulu et Nashville. La construction a déjà commencé et l'ouverture est prévue pour la fin de l'année prochaine.

Au-delà des Quatre Premières Villes

La compagnie aérienne prévoit l'ouverture d'au moins sept autres lounges supplémentaires dans les années à venir, ciblant les marchés à forte demande en matière d'affaires et de loisirs. Cette expansion marque une étape importante dans la transformation de Southwest, autrefois reconnue pour son modèle économique sans fioritures.

Bien que Southwest ne propose pas encore tous les services des compagnies aériennes full-service comme American Airlines, Delta Air Lines ou United Airlines, ses récentes modifications ont été significatives. L'introduction de sièges attribués et de sections avec plus d'espace entre les sièges témoigne de cette évolution.

L'Accès aux Lounges : Une Carte de Crédit Southwest

L'accès aux lounges sera désormais possible grâce à une nouvelle carte de crédit Southwest Rapid Rewards, émise par Chase, qui sera lancée l'année prochaine. Cette stratégie s'inscrit dans une tendance générale des compagnies aériennes américaines, qui encouragent l'utilisation de leurs cartes de crédit pour obtenir des avantages tels que des billets en vol à prix réduit, un accès prioritaire et des exemptions de frais.

Cette décision confirme une transformation de Southwest vers un modèle plus proche des compagnies aériennes traditionnelles, abandonnant progressivement son identité d'opérateur low-cost.