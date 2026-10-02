Depuis le 1er octobre, la Tanzanie a rejoint la liste des destinations exigeant que les visiteurs soient couverts par une assurance voyage. Et ce n'est pas n'importe quelle assurance - le nouveau mandat impose auxtouristes d'acheter une politique spécifique, même si ils ont déjà acheté une assurance pour leur voyage ou ont une couverture via une carte de crédit de voyage.

Tanzanie : nouvelle obligation d'assurance voyage obligatoire pour les touristes

Voici comment vous pouvez vous préparer pour votre voyage en Tanzanie.

La ville de Stone Town, à Zanzibar. ROBERTO MOIOLA/SYSAWORLD

Selon la section 134A de la Loi sur l'assurance du Tanzania, Cap. 394, modifiée par la Loi sur les finances 2025, la plupart des étrangers en provenance sont maintenant tenus de porter une politique d'assurance voyage spécifique à compter du 1er octobre. Cela s'applique quels que soient les moyens de pénétration dans le pays, par voie aérienne, terrestre ou maritime.

Les passagers en transit, les diplomates, les détenteurs de permis de travail et de résidence spécifiques, ainsi que certains résidents d'autres États africains, sont exemptés. Cependant, la plupart des touristes américains devront avoir cette assurance pour mettre pied à terre dans ce destin popular pour les safaris et les plages.

Comment acheter la couverture nécessaire ? Cela dépend de l'endroit où vous entrez le pays.

Si vous arrivez en Tanzanie continentale, comme l'aéroport international de Kilimandjaro (JRO) près de la porte d'entrée safari d'Arusha ou l'aéroport international Julius Nyerere (DAR) dans la capitale Dar es Salaam, vous devrez acheter une couverture via la National Insurance Corporation. Si vous entrez par l'île de Zanzibar, vous devrez une politique via la Zanzibar Insurance Corporation. Toutes les deux politiques vous permettent de voyager entre le continent et Zanzibar.

Le cratère de Ngorongoro en Tanzanie continentale. GUENTERGUNI/GETTY IMAGES

Les politiques requises sont conçues pour fournir une aide d'urgence aux touristes, notamment en cas d'accidents, d'urgence de santé et de coûts de rapatriement. Selon le gouvernement tanzanien, les politiques couvriront également des choses comme les retards de bagages et les vols.

Les primes coûtent environ 44 dollars par adulte et 22 dollars par enfant de 3 à 17 ans, avec une réduction de 10 % pour les groupes de 10 personnes ou plus. Les enfants de moins de 3 ans sont gratuits. Vous pouvez acheter un pack individuel, familial ou de groupe en fonction de la taille de votre groupe.

La politique est valable jusqu'à 92 jours et autorise plusieurs entrées. Vous pouvez donc atterrir en Tanzanie, voyager en voiture vers d'autres pays africains et retourner en Tanzanie sur un seul et même contrat, à condition que la durée totale du voyage ne dépasse pas 92 jours.

La nouvelle exigence est en ligne avec une règle existante à Zanzibar et vient à la suite d'une mesure similaire initiée au Kenya.