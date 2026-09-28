La plateforme de distribution de jeux vidéo de Epic Games, lancée en 2018, a connu un essor rapide pour devenir la deuxième plus grande boutique en ligne de jeux derrière Steam. Cependant, malgré sa croissance, le launcher de l'Épic Games Store n'a pas vu ses performances s'améliorer significativement, notamment en comparaison avec Steam.

Titre : La nouvelle version de l'Épic Games Store promet des améliorations majeu

Steve Allison, vice-président et directeur général de l'Épic Games Store, a récemment déclaré à Polygon que le launcher allait être entièrement révisé, avec des améliorations attendues pour mai ou juin. "Nous sommes en train de réviser complètement le launcher Epic Games, presque entièrement, et de le remplacer", a-t-il dit. "Ce travail a commencé en octobre et il est maintenant très avancé."

Parmi les changements attendus, figurent des améliorations de performance, comme une consommation de ressources système réduite et des temps d'attente plus courts pour charger les jeux. L'Épic Games Store utilisait actuellement plus de deux fois la RAM de Steam en simple exécution en arrière-plan, ce qui peut être gênant pour les utilisateurs qui ont les deux applications ouvertes simultanément.

En outre, l'Épic Games Store s'apprête à devenir plus social, avec l'introduction de la conversation texte au début de l'année 2026, suivie de la voix en mai ou juin. Ces fonctionnalités seront indépendantes des jeux, ce qui signifie que les utilisateurs pourront communiquer avec leurs amis même lorsqu'ils ne jouent pas ensemble. Les utilisateurs pourront également personnaliser leurs propres avatars, qui apparaitront dans le launcher, et ces avatars pourront être utilisées pour les bonus de pré-commande de Fortnite inclus avec les achats de jeux.