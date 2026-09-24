Le groupe hôtelier Kimpton a inauguré son premier établissement toutes inclusives, le Kimpton Tres Ríos - All Inclusive, situé dans la Riviera Maya, au Mexique. Ce resort de 340 hectares, niché dans une réserve naturelle, offre 355 chambres et suites dotées de balcons ou terrasses, ainsi que certaines catégories avec piscines privées et bains à remous.

TITRE : Le premier hôtel Kimpton à destination toutes inclusives ouvre ses porte

Les voyageurs pourront profiter de plusieurs piscines, dont une réservée aux enfants, une pour adultes et une familiale avec toboggan aquatique. Ils pourront également explorer le parc naturel Tres Ríos en kayak, en snorkeling ou en découvrant des cenotes. Pour se détendre, ils peuvent choisir de passer une journée au bord de la plage ensoleillée.

Le resort propose également un spa de 10 000 m², le Kej Spa, où l'on peut pratiquer des rituels maya, des séances de yoga, des soins de beauté classiques et des expériences hydrothérapeutiques. Pour les repas, sept restaurants et bars sont à la carte, proposant une variété de cuisines, de la mexicaine à l'italienne, en passant par le japonais, la méditerranéenne et un steakhouse.

L'hôtel est également accueillant pour les animaux, dispose d'une salle de jeux pour enfants et d'un centre de fitness de deux étages. Le Kimpton Tres Ríos - All Inclusive rejoint une liste grandissante de marques hôtelières de renommée internationale qui s'engagent dans l'espace toutes inclusives, en offrant des expériences de vacances plus faciles et élégantes.