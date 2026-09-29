Les cabines et suites des navires d'expédition Ponant sont, en un mot, élégantes. Renommée pour ses croisières en style d'expédition vers des destinations éloignées telles que l'Antarctique et la région du Kimberley en Australie, la ligne française opère 13 petits navires dotés de quelques-uns des cabines les plus stylées et confortables naviguant dans ces régions.

Titre : Les cabines et suites sur les navires d'expédition de Ponant : une éléga

En général, les cabines Ponant sont modernes et aérées, avec une généreuse quantité d'espace. Contrairement à ce que vous trouverez sur de nombreux paquebots, toutes les cabines ont également des fenêtres de quelque nature permettant de contempler la mer. Les navires Ponant ne possèdent pas de cabines sans fenêtre.

Presque toutes les cabines et suites sur les 13 navires Ponant sont équipées d'un balcon, ce qui n'est pas toujours le cas pour les petits paquebots et les navires d'expédition. Les sept nouveaux navires de la flotte, appelés Ponant Explorers, sont tous des navires à balcons.

En somme, les navires Ponant sont une excellente option si vous cherchez un navire qui vous permette de visiter les parties les plus reculées du monde avec un certain style.

Un aperçu des cabines Ponant

Toute la flotte de 13 navires de Ponant a été conçue pour offrir une intimité, même sur le plus grand des navires, qui accueille juste 132 cabines. Six des nouveaux navires, appelés Ponant Explorers, en comptent chacun 92.

Cela signifie que le nombre de cabines est limité pour chaque croisière. Si vous trouvez une croisière Ponant qui vous plaît, il ne faut pas attendre trop longtemps pour réserver.

Sur les sept nouveaux navires, chaque cabine dispose d'un balcon, ce qui signifie que vous aurez toujours un endroit pour vous asseoir à l'extérieur et respirer l'air frais pendant la navigation.

Les quatre navires de 132 cabines, appelés Sisterships, sont presque entièrement équipés de cabines avec balcon. Seulement quelques-unes des cabines de ces navires sont des cabines avec vue sur la mer, mais sans balcon.