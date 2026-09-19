CONTEXTE : Les vols domestiques aux États-Unis sont souvent synonymes de longues files d'attente, de contrôles de sécurité stricts et de coûts élevés. Mais une compagnie aérienne américaine, SeaPort Airlines, propose une alternative inédite : des vols sans sécurité entre petits aéroports régionaux.

EXEMPLE CONCRET : L'expérience de l'auteur, qui a pris un vol SeaPort Airlines de Spokane à Seattle, montre que les passagers peuvent arriver 20 minutes avant le départ, garer gratuitement, et monter à bord d'un avion à neuf places sans passer par les contrôles de sécurité habituels.

AVANTAGES : Les vols SeaPort Airlines offrent de nombreux avantages pour les voyageurs d'affaires, tels que des parkings gratuits, des bagages gratuits (jusqu'à 50 livres), la possibilité d'emmener un petit animal dans un porte-bagages, et des horaires plus flexibles.

INCONVENIENTS : Les billets de dernière minute sur SeaPort Airlines peuvent être plus chers que sur les grandes compagnies aériennes, et si la compagnie devient trop populaire, les réservations pourraient devenir plus difficiles.

PERSPECTIVES : La compagnie aérienne SeaPort Airlines, basée à Juneau en Alaska, vise à offrir une alternative plus efficace et économique aux vols domestiques traditionnels aux États-Unis. Si son modèle de business prend de l'ampleur, il pourrait révolutionner la façon dont les Américains voyagent d'une ville à l'autre.