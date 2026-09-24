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TITRE : Londres vs New York : deux villes rivales, un défi unique

Parfois, les voyages les plus incroyables sont ceux que l'on ne s'attendait pas du tout. Comme lorsque vous obtenez un excellent deal en points et miles qui vous emmène dans un endroit qui n'était même pas sur votre radar, ou lorsque l'un de vos amis planifie un voyage pour vous dans l'une de ses villes préférées, sans vous avoir consulté. C'est exactement ce qui s'est produit récemment pour deux de nos collègues.

Ces deux TPG (The Points Guy) ont des sentiments très forts pour leurs villes favorites, donc ils ont décidé de les faire concourir pour voir laquelle gagne. Le fil conducteur ? Ils devaient se rendre l'une dans l'autre ville pour 48 heures et planifier l'itinéraire de l'autre. Le résident de Londres a ainsi atterri à New York, tandis que l'amoureux de la Grande Ville a traversé l'Atlantique pour rejoindre la capitale anglaise.

Ils ont choisi des hôtels très cool (que vous pouvez réserver avec des points, bien sûr) dans des quartiers bourrifs d'activités. Ils ont également goûté des saveurs iconiques de chaque ville, allant de poissons et de frites à la pizza de New York, en passant par de la pâtes maison et la dish officielle du Royaume-Uni. Ils ont découvert également des trésors cachés, tels qu'un speakeasy thématisé des années 1940 et un lieu de comédie mystérieux où vous ne savez jamais quel acte vous allez voir.

À la fin de leurs voyages en trompe-l'œil, ils ont comptabilisé les résultats pour chaque ville en fonction de catégories telles que les transports, les hébergements, les quartiers, la restauration, la nuit et les activités.

A-t-une ville l'emporté ? Regardez le vidéo pour en savoir plus et obtenir de l'inspiration pour votre prochain séjour urbain. Bien sûr, il est impossible de découvrir toutes les facettes d'une ville en deux jours, surtout pour des métropoles aussi vastes et diverses que Londres et New York. Vous devrez donc visiter ces villes vous-même et nous direz-vous laquelle vous pensez être la plus supérieure.

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