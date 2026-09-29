Le temps presse si vous possédez une carte de crédit Chase avec un ratio de transfert vers Hyatt qui passe de 1:1 à 4:3 le 1er octobre. Les détenteurs de cartes concernés incluent ceux qui ont ouvert la Chase Sapphire Preferred® Card avant le 15 juin, ainsi que les titulaires de la carte Ink Business Preferred® Credit Card. Nous avons publié des articles détaillés sur la question de savoir s'il faut transférer des points vers Hyatt avant le changement, ce qui vaut la peine d'être lu si vous hésitez encore à effectuer un transfert spéculatif.

Que faire avant le 1er octobre ?

Si vous possédez une Chase Sapphire Reserve® ou une Chase Sapphire Reserve for Business℠ qui conserve le ratio 1:1 – ou si vous prévoyez d'en obtenir une dans les mois à venir – il n'est pas nécessaire d'effectuer un transfert spéculatif. Vous pouvez combiner vos autres points Chase Ultimate Rewards vers ce compte et profiter de son ratio de transfert Hyatt 1:1.

Si vous n'avez jamais utilisé de points avec Hyatt et n'avez pas au moins un plan précis pour le faire dans les 18 prochains mois environ, je ne vous recommanderais pas de transférer vos points. Les points Hyatt expirent après 24 mois sans activité qualifiante, et une fois que vous avez transféré des points Chase vers Hyatt, vous ne pouvez pas les renvoyer.

Si vous utilisez périodiquement des points avec Hyatt – disons, au moins une ou deux fois par an – et que vous n'avez pas déjà un solde important de points World of Hyatt, je vous suggérerais de transférer au moins une partie de vos points maintenant. Vous avez un historique d'utilisation des points Hyatt, et le transfert du même nombre de points Hyatt vous coûtera bientôt plus de points Chase.

Et, peut-être le plus simple de tout, si vous avez déjà une idée précise de la façon dont vous utiliserez vos points Hyatt, je vous conseillerais de transférer la quantité dont vous pensez avoir besoin avant que le ratio ne change. Il n'y a aucune raison de vouloir attendre et dépenser 33 % de points Chase supplémentaires pour obtenir le même avantage après le 1er octobre.

Le choix : Transférer ou attendre ?

En d'autres termes, si vous avez au moins un plan vague pour utiliser des points Hyatt – ou un historique solide qui indique que vous aurez probablement besoin d'eux dans l'année à venir – je vous suggérerais de transférer au moins une partie de vos points Ultimate Rewards avant le changement de ratio.

Après le 1er octobre, vous devrez transférer 33 % de points Chase supplémentaires pour obtenir le même nombre de points Hyatt si votre ratio passe de 1:1 à 4:3. Par exemple, 60 000 points Hyatt nécessitent actuellement 60 000 points Chase pour les comptes avec un ratio de 1:1. Avec un ratio de 4:3, vous devrez transférer 80 000 points Chase pour les mêmes 60 000 points Hyatt.