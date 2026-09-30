La Tunisie enregistre une croissance du nombre de visiteurs et des revenus du tourisme, mais l'attirer n'est plus la priorité. L'objectif actuel est de donner aux touristes les moyens de dépenser davantage une fois sur place.

Augmentation des flux touristiques et question du pouvoir d'achat

Selon des experts, de nombreuses pistes existent pour améliorer la capacité de la destination à générer une valeur ajoutée plus élevée : transport, accessibilité, divertissement, événements ou encore réglementation. Malgré la capacité d'attirer des millions de touristes, la Tunisie peine à augmenter la valeur ajoutée de son tourisme.

Les indicateurs clés montrent une tendance positive. En 2019, 9,4 millions de visiteurs avaient été comptabilisés, mais en 2025, la Tunisie dépassera les 11 millions pour la première fois, bien au-dessus des 9,4 millions de 2019 avant la pandémie de Covid-19. Cette tendance se poursuit en 2026, avec 5 828 000 visiteurs accueillis fin juillet (en hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente) et des revenus totaux de tourisme atteignant près de 5,82 milliards de dinars au 10 septembre 2026 (en hausse de 4,9 % par rapport aux 5,55 milliards de dinars de l'année précédente).

Au-delà du modèle hôtel-plage-tout-inclus

Il ne suffit plus qu'un touriste déclare vouloir dépenser plus dans le pays. Ce changement ne peut être déclenché uniquement par une décision administrative ou ministérielle, mais nécessite un changement fondamental et long terme de la destination. Le modèle tunisien traditionnel, centré sur les hôtels et les stations balnéaires, atteint ses limites. Un touriste arrive, va à son hôtel, profite de la plage et du tout-inclus, et a peu d'opportunités ou d'incitations à dépenser de l'argent en dehors. D'autres destinations offrent une gamme de consommation beaucoup plus large : transport, visites, événements ou spectacles, ou même activités culturelles ou de loisirs.

Par exemple, un touriste se promenant à Tunis pendant le Ramadan constate que la plupart de l'activité commerciale cesse, laissant peu d'opportunités pour un touriste de dépenser de l'argent. La Turquie, également majoritairement musulmane, adopte une approche très différente, offrant de nombreuses occasions de consommation régulières et accessibles. Les visiteurs doivent d'abord avoir la possibilité de dépenser leur argent avant de pouvoir payer plus.

En 2025, le pouvoir d'achat moyen par nuit en Égypte était d'environ 112 dollars, au Maroc, 7 000 dirhams, et en Grèce, 545 euros par voyage, contre 530 euros l'année précédente.