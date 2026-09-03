United Airlines poursuit sa stratégie d’expansion et d’amélioration de l’expérience client. La compagnie aérienne annonce une nouvelle route internationale de 13 destinations, le lancement de suites Polaris business class entièrement nouvelles, l’arrivée prochaine d’un nouvel avion, des améliorations pour la cabine économique et l’ajout de nouveaux salons.

Amélioration de la gestion des perturbations de vol

United Airlinesfacilite désormais la prise d’un vol plus tôt en cas de perturbation. Une nouvelle fonctionnalité dans son application permet aux passagers ayant été réouvrés sur un vol ultérieur de conserver leur siège confirmé et de sélectionner jusqu’à trois vols précédents vers la même destination en attente sur statut de priorité. L’application surveillera activement la disponibilité des sièges sur ces vols et enverra un SMS aux passagers en cas de siège disponible.

Livraison de repas aux portes d’embarquement

United Airlines teste désormais la livraison de repas et de boissons à neuf portes (C125-C138) au terminal C de l’aéroport Newark Liberty International (EWR). Les clients peuvent commander des sandwichs, salades, boissons, repas pour enfants, chips, bonbons et accessoires de voyage (médicaments en vente libre, oreillers de voyage, câbles de charge). Les commandes seront disponibles sur une étagère dédiée à la porte.

Perspective

Avec ces innovations et expansions de routes, United Airlines a de fortes chances de dépasser Delta Air Lines dans le classement des meilleures compagnies aériennes.