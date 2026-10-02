Deux des complexes hôteliers de luxe phares de Hilton au Mexique, le Waldorf Astoria Riviera Maya et le Conrad Tulum Riviera Maya, deviendront des établissements tout compris à partir de janvier 2027. Le Waldorf Astoria deviendra également un établissement réservé aux adultes.

Selon un communiqué de presse diffusé aujourd'hui par Hilton, les deux complexes passeront à un modèle tout compris à partir du 10 janvier 2027. Il s'agit des premières propriétés Waldorf Astoria et Conrad au monde à devenir officiellement des complexes hôteliers tout compris, bien qu'ils et d'autres aient proposé des forfaits tout compris en option de tarif dans le passé. Le succès de ces offres est vraisemblablement un facteur déterminant dans ce changement.

Une Réponse aux Attentes des Voyageurs

« Les voyageurs d'aujourd'hui recherchent la liberté et la simplicité d'un complexe hôtelier tout compris, combinées à la profondeur distinctive, à la personnalisation et au sens de l'endroit auxquels ils s'attendent des marques de luxe primées de Hilton », a déclaré Sylvia Scholey, vice-présidente et directrice mondiale des complexes hôteliers tout compris chez Hilton.

Waldorf Astoria Riviera Maya : Tout Compris et Réservé aux Adultes

Le Waldorf Astoria Riviera Maya, qui compte 173 chambres, a ouvert ses portes en novembre 2022 et est rapidement devenu un choix populaire pour les membres de Hilton Honors à la recherche de séjours ensoleillés sur la côte est du Mexique, grâce à ses chambres luxueuses, ses restaurants variés et son spa de style jardin.

Cette annonce marque deux changements majeurs pour le complexe. Tout d'abord, les clients n'auront plus à payer de supplément pour le service d'étage ou pour dîner dans la plupart des établissements sur place, notamment :

Malpeque

Chaya

Peacock Alley

Ja'O Pool Bar

Certains repas et événements spéciaux seront vraisemblablement payants.

Les clients peuvent également s'attendre à un bar ouvert avec des boissons haut de gamme, des cocktails artisanaux et des vins sélectionnés par un sommelier, de 11h à 23h. En outre, des activités quotidiennes gratuites, un accès au centre de remise en forme et des expériences culturelles seront proposés.

Les activités incluses sont regroupées en catégories telles que « Réveillez vos sens » pour les cours de remise en forme au lever du soleil et « Artisan Journeys » pour les ateliers d'artisanat.

De plus, les minibars seront quotidiennement réapprovisionnés, ainsi que des navettes privées aller-retour depuis l'aéroport international de Cancún (CUN) pour les réservations directes éligibles. Au total, vous pourriez obtenir beaucoup de choses pour ce tarif par nuit.

À propos des tarifs par nuit, ils ne sont actuellement pas disponibles sur le site Web de Hilton, mais nous les mettrons à jour ici dès qu'ils seront de nouveau en ligne.

Quant à la deuxième grande nouvelle, le complexe deviendra également réservé aux adultes, ce qui signifie que les clients doivent avoir 18 ans ou plus. Pas d'inquiétude, vous pouvez toujours séjourner au Conrad Tulum Riviera Maya avec des enfants ou au Hilton Cancun Mar Caribe All-Inclusive Resort.

Cependant, les personnes ayant déjà des réservations au Waldorf Astoria Riviera Maya seront honorées conformément au plan et aux conditions confirmées au moment de la réservation. Ainsi, si vous avez déjà effectué une réservation à l'hôtel pour des dates après son passage au tout inclus, vous pouvez bénéficier des inclusions supplémentaires et ne pas avoir à payer de supplément.

Plus important encore, pour les voyageurs ayant des réservations incluant des clients de moins de 18 ans et des dates d'arrivée à partir du 10 janvier 2027, le complexe devrait collaborer avec chaque client pour identifier des options d'hébergement alternatives et fournir une assistance personnalisée tout au long du processus.